МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила о шквалистом ветре

В четверг, 26 марта, в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям региона закрывать все двери и окна, а также соблюдать меры противопожарной безопасности — отключить электроприборы и не допускать применения открытого огня. В случае, если сильный ветер застал на улице, в МЧС просят держаться подальше от строящихся и ремонтируемых зданий, а также различных хлипких построек во избежание травмирования от сорванных ветром элементов кровли и стёкол.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров. Помимо этого, в МЧС напоминают об опасности парковки автотранспорта вблизи деревьев и рекламных щитов.

В случае чрезвычайных происшествий тагильчан просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.