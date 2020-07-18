МЧС предупреждает жителей Нижнего Тагила о ливнях и грозах

В МЧС предупредили о сильных дождях и грозах 18 и 19 июля в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области. При этом в регионе сохранится аномально жаркая погода.

По данным синоптиков, ожидаются сильные дожди, местами грозы со шквалистым усилением ветра до 25–27 м/с. Спасатели просят граждан соблюдать меры безопасности.

«Если гроза застала в водоёме, выйдите из воды, отойдите подальше от берега, спрячьтесь в укрытии, например в овраге. Не ложитесь на дно укрытия, а сядьте, обхватив ноги руками. При нахождении в лодке немедленно гребите к берегу. Не пользуйтесь мобильным телефоном во время грозы. Для укрытия не рекомендуют использовать дуб, тополь, ель, сосну, так как при ударе молнии они могут загореться. От отдельно стоящих деревьев нужно держаться на расстоянии не менее 30 метров. Если гроза застала в лесопарке, укрываться лучше под низкорослыми деревьями», — говорится в сообщении МЧС.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.