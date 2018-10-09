МЧС предупредило тагильчан о возвращении ночного урагана

Ураганный ветер, который сегодня ночью оставил без электричества более 2,5 тысяч тагильчан, вернётся. ГУ МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение до среды, 10 октября. Сегодня, по прогнозу синоптиков, в регионе вновь ожидается ветер до 25 м/с и более, а также дождь.

«Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций сохраняется. Жителям следует строго соблюдать требования безопасности, следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений. Специалисты Центра управления в кризисных ситуациях каждые два часа заслушивают ЕДДС по уточнению обстановки в муниципальных образованиях. Силы и средства МЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сегодня ночью максимальное усиление ветра было зарегистрировано в Горноуральском и Невьянском городских округах и Екатеринбурге. По данным ОАО «МРСК Урала», из-за непогоды без света остались восемь тысяч уральцев. В Тагиле за ночь было зафиксировано десять отключений во всех районах города. В настоящее время без электричества остаются жители села Покровское и посёлка Черноисточинск.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий жителей просят информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.