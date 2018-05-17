МЧС подготовило поправки в закон после пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

МЧС провело анализ крупных пожаров на объектах с массовым пребыванием людей и по его итогам подготовило поправки в закон «О пожарной безопасности», пишет «Дождь». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению представителей ведомства, системные проблемы при пожарах происходят в связи с «разобщённой системой государственного контроля за обеспечением пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий». Для этого МЧС предлагает изменить порядок пожарного надзора: его объектами предлагается сделать не юридические лица или индивидуальных предпринимателей, а сами здания.

Проверки МЧС предложило проводить, заранее не уведомляя об этом владельцев объектов. Противопожарные тренировки с участием сотрудников министерства должны стать регулярными, по мнению МЧС, они должны проводиться раз в квартал. Кроме того, надзорные органы МЧС должны участвовать в экспертизе проектных документов, а также в выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию зданий с массовым пребыванием людей. В документе отмечается, что «комплекс предложенных мер позволит обеспечить уменьшение количества пожаров и потерь от них».

Поправки МЧС подготовило по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он дал после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Они могут вступить в силу в январе 2019 года.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошёл в конце марта. По версии МЧС, он начался из-за короткого замыкания в проводке светильника. Окончательную причину пожара должен назвать Следственный комитет, когда завершит расследование. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок.