МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

Главное управление МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение 7 июня — по данным ведомства, местами в регионе ожидаются грозы, дожди и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы», — предупреждают в МЧС.

О возникновении ЧП можно сообщить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».