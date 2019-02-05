МЧС и Владислав Пинаев наградили ЕВРАЗ НТМК за работу в области ГО и ЧС

Управление МЧС России по Свердловской области наградило ЕВРАЗ НТМК дипломом за лучшую учебно-материальную базу, в которую входит содержание защитных сооружений предприятия, организацию обучения сотрудников и общую работу комбината в области ГО и ЧС.

«На комбинате действует газоспасательная станция, отряд противопожарной службы, медико-санитарная часть, пять лабораторий и более 57 нештатных формирований гражданской обороны, созданных на базе цехов комбината. В 2018 году на предприятии проведено 75 тренировок по ликвидации аварий, комплексное, командно-штабное и специальное учения. В них участвовали две тысячи металлургов и 100 единиц техники», — сообщает пресс-служба компании.

Также по итогам смотра-конкурса ЕВРАЗ НТМК удостоился трёх дипломов за первое место от главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.