Мазанка, солнечные батареи, трезвость и шаман. Спецрепортаж из экопоселения «Кедры Синегорья» под Нижним Тагилом

В 50 километрах от Нижнего Тагила, сразу за посёлком Уралец, в лесной глуши, без электричества и дорог с 2011 года существует небольшое экопоселение с красивым называнием «Кедры Синегорья». Живут в нём люди, которые отказались от городской суеты в пользу работы с землёй и здорового образа жизни. Журналисты АН «Между строк» побывали в поселении и постарались выяснить, почему такой формат сельской жизни с каждым годом обретает всё больше сторонников.

В ладу с природой

Одни из основателей экопоселения «Кедры Синегорья» — супруги Илья Вялков и Лидия Юрьева. Лидия — тагильчанка, пианистка, окончила Нижнетагильское музыкальное училище (ныне — колледж искусств) и Уральскую консерваторию. Илья — математик из Новосибирска. Они познакомились на Алтае 11 лет назад. Вспоминают, что это была судьба, ведь у обоих были одинаковые взгляды на жизнь и давняя мечта — создать родовое поместье вдали от шума городов.

После поиска земли на Алтае и Кавказе супруги решили осесть на Урале. Лидия искала место для поместья, давала объявления в «Рекламный вестник» о поиске единомышленников. На объявления откликнулись несколько человек, вместе они стали выбирать место.

«Я просто брала карту и смотрела свободные участки. Поскольку детство провела в Висиме и очень любила эти места, искала земли поближе к родному посёлку», — вспоминает Лидия Юрьева.

Территория поселения составляет около 200 гектаров. Это земли сельхозназначения, на которых можно заниматься сельским хозяйством и животноводством. В поселении есть реки и озёра, а с полей открывается волшебный вид на Весёлые горы.

Сейчас в «Кедрах Синегорья» проживает 10–15 человек (поселение рассчитано на 90 семей). Это люди разных возрастов и профессий: художники, инженеры, воспитатели, соцработники, бизнесмены. Есть даже свой шаман, которого часто навещают туристы. Все эти люди ведут хозяйство исключительно в тёплое время года, а на зиму возвращаются в город.

Важная деталь: местные жители не аскеты. Они живут в комфортных домах, у них есть интернет, мобильная связь и электричество, правда получают его от солнечных батарей. Есть в экопоселении свои традиции: совместные работа и досуг, так называемые Дни благодарения, когда жители собираются, чтобы помочь соседу по хозяйству. Есть в «Кедрах Синегорья» и свой свод правил. Например, на территории поселения не разрешается распивать алкоголь и пользоваться бытовой химией и пестицидами. Курить разрешено исключительно на своём участке.

«Мы пришли в экологически чистое место, и мы должны эту чистоту сохранить. Поскольку здесь живут единомышленники, люди, схожие по духу, то до сих пор у нас не было серьёзных конфликтов. Люди же знают, куда они приходят, знают правила. Есть много разных поселений, ты выбираешь то, что тебя устраивает. Кстати, правила — это обсуждаемый вопрос. Мы собираемся вместе на вече и голосуем. Решение должно быть принято единогласно: если хотя бы один человек не согласен, решение не принимается», — говорят Илья и Лидия.

Свой маленький рай

Лидия и Илья перебрались в «Кедры Синегорья» в 2011 году. Здесь родилась их младшая дочь Светозара, малышке сейчас 7 лет. Строительство дома затянулось на 5 лет — первое время супруги ночевали в палатках, затем в конюшне. Строить родовое гнездо им помогали владельцы соседних поместий.

Дом Ильи и Лидии напоминает сказочную избушку. Он был построен по нетипичной для Урала технологии — по типу украинской мазанки из глины и соломенных блоков.

«У этой технологии много плюсов: солома лучше изолирует и держит тепло по сравнению с деревом. На Урале из соломы никогда не строили, потому что здесь есть лес, такой тип строений больше характерен для южных регионов. Но дом тёплый, а если крыша хорошая, то 100 лет простоит и ничего ему не будет», — говорит Илья, начиная экскурсию по поместью с дома.

Своему родовому поместью супруги дали название «Ясное». Это же слово они взяли в качестве семейного псевдонима — Ясные — и бренда экопродуктов, на доход с которого живут. Илья зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, он научился отжимать кедровое, льняное и ещё девять видов масел, изготавливать кедровую живицу, кремы для суставов. Лидия занимается заготовкой трав, ферментированием иван-чая с разными добавками. Девиз семьи — сделать доступными полезные продукты для городских жителей. Сами владельцы поместья «Ясное» — вегетарианцы, питаются исключительно натуральными продуктами, выращенными на огороде овощами, лесными ягодами и травами.

Раз в неделю Илья ездит в город, чтобы передать заказы покупателям. Лидия старается всё время проводить в поместье. Здесь у неё хозяйство и красавец-конь Пегас, на котором она обучает местных детишек верховой езде, джигитовке и вольтижировке.

«Мы всё ещё учимся, мы такие же городские люди, хоть мы и много книжек прочитали по земледелию, по пермакультуре, обучались на семинарах. Мы мечтаем создать все условия здесь, чтобы люди жили постоянно, а не как дачники, можно открыть школу. По городскому мы не скучаем. Мы скучаем по людям, которые никак не могут сюда переехать жить. Планируем построить школу для детей, образовательный центр для взрослых, дендрарий краснокнижных растений и свой семенной фонд», — говорит Лидия.

В свободное от работы время Илья, Лидия и маленькая Светозара занимаются творчеством. В их доме часто звучит гитара. Супруги пишут песни, Илья увлекается русским народным плясом. Творчеством семья охотно делится с гостями. В поселении проходят ярмарки, праздники и фестивали, а по выходным — гостевые дни. Туристическая программа включает катание на лошади, доение коз, купание в озере, знакомство с производством масла и иван-чая, а также беседы, лекции и вкусный обед.

Сегодня в Свердловской области существует около 15 экопоселений. В России счёт идёт на сотни. Вполне возможно, пандемия коронавируса и самоизоляция сделают подобные общины ещё более популярными, ведь всё больше людей задумывается о жизни за городом и возвращении к корням.