Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать людям с двойным гражданством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые не могут занимать лица с двойным гражданством или иностранным видом на жительство, пишет ТАСС. В частности, под запрет могут попасть дипломаты.

«Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства, в том числе и дипломатами. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству. Особенно с учётом нынешней непростой международной обстановки», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что «речь должна идти не об "охоте на ведьм", а о надёжном обеспечении суверенитета России, устранении малейших лазеек для вмешательства во внутренние дела нашей страны». Матвиенко напомнила, что ранее предложенная Владимиром Путиным реформа Конституции содержит запрет для госслужащих иметь иностранное гражданство или вид на жительство — по словам Матвиенко, это давно назревшая проблема.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что законопроект о запрете послам получать иностранное гражданство или вид на жительство разработают в «самые сжатые сроки».

Напомним, Владимир Путин анонсировал внесение изменений в Конституцию 15 января во время послания Федеральному собранию. 20 января президент внёс соответствующий законопроект в Госдуму. По данным РБК, власти хотят провести голосование по поправкам в Конституцию 12 апреля.