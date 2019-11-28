Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

Угроза сокращения численности населения России является главным вызовом, с которым в данный момент столкнулось государство, заявила в «Российской газете» председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко.

«Главный вызов, с которым сталкивается сейчас страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения численности населения России. Если не остановим этот процесс, под вопросом окажется динамика развития страны, её безопасность», — написала Матвиенко.

По мнению спикера Совета Федерации, «ключ к решению проблемы один — всесторонняя поддержка семей с детьми, повышение их благополучия, упрочение семейных устоев».

«Это вопрос нашего будущего. Национальные проекты, бюджет содержат комплекс необходимых для этого мер. Цель — преодоление ситуации, когда рождение ребёнка может вытолкнуть семью за черту бедности. Хочу подчеркнуть, что, пожалуй, впервые государственная политика в области детства опирается на мощный финансовый фундамент», — пояснила Матвиенко.

Председатель Совета Федерации также обратила внимание на то, что «обязанность федеральной власти, субъектов Российской Федерации — своевременное доведение денег до адресата, их стопроцентное освоение».

«Надо не только выстроить бесперебойно работающие механизмы. Не менее важно, чтобы люди знали о мерах поддержки. Опросы показывают, что почти 35% семей не в курсе о положенных им льготах. Необходимо улучшить политику информирования в этой сфере», — отметила Матвиенко.

При этом, по её мнению, «успешное осуществление всего намеченного в сфере детской и семейной политики жизненно важно для будущего страны».