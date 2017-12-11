Матвиенко анонсировала новые отставки губернаторов в 2018 году

До Нового года новых отставок глав регионов не планируется, но в 2018 году ротация губернаторского корпуса продолжится, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РБК.

«Что касается следующего года, то будет продолжена плановая ротация тех губернаторов, у которых заканчиваются полномочия и они не планируют идти на очередной срок, или же намечается ротация по другим причинам», — отметила глава Совфеда.

В то же время называть фамилии конкретных глав регионов, уходящих в отставку, она не стала.

«Это не сфера нашей ответственности, поэтому я могу лишь предполагать», — добавила Матвиенко.

Также глава верхней палаты парламента раскритиковала журналистов, которые пишут о ротации глав регионов.

«Вот СМИ начинают писать: "Этот губернатор скоро уйдёт — он в списке отставников!" Знаете, почему это плохо? Потому что хромая утка — это всегда плохо», — сказала она.

Матвиенко не исключила, что после отставки некоторые из глав регионов могут стать сенаторами.

«А что плохого, если губернаторы приходят в верхнюю палату? Это люди, приобретшие огромный опыт в разных сферах. Они полезны в работе. Они посидели в окопах», — сказала Валентина Матвиенко.

Ранее, в конце ноября, о прекращении отставок глав регионов до президентских выборов в марте 2018 года заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Чиновник отметил, что власти проводят оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти в регионах России, по итогам которых могут последовать новые отставки.

Напомним, в 2017 году в России прошло две серии отставок глав регионов, губернаторы сменились в 19 субъектах федерации: в Адыгее, Пермском крае, Бурятии, Новгородской и Рязанской областях, Карелии, Удмуртии, Марий Эл, Самарской и Нижегородской областях, Красноярском крае, Дагестане, НАО, Приморском крае, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской и Псковской областях.