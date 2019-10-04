Мать-пенсионерка пожаловалась в полицию на сына из-за плохого поведения. Мужчина оказался наркобароном и хранил дома арсенал огнестрельного оружия

Полицейские Нижнего Тагила задержали 43-летнего мужчину, который выращивал коноплю у себя в частном доме в деревне Сизиково. Ранее его мать пожаловалась полицейским на странное поведение сына и рассказала, что в последнее время тот стал очень агрессивным, угрожал соседям, а дома хранил оружие.

Пообщаться с жителем деревни выехал участковый, его встретил владелец дома. Полицейский заметил, что мужчина находится в состоянии опьянения, однако алкоголем от него не пахло. В доме чувствовался специфический запах, а на печке сушились пучки конопли. Позже полицейский заметил на кровати топор и ружьё.

«Участковый поинтересовался, есть ли разрешение на оружие, и пока хозяин искал документы, проверил ружье – оно оказалось заряженным. Вместе с документами мужчина вынес ещё одно охотничье ружье. В разговоре с полицейским мужчина вёл себя очень нервно, постоянно жаловался, что его хотят убить, был очень возбужден. Во время общения участковый заметил на шкафу ещё и обрез гладкоствольного ружья. Он постарался очень сдержанно объяснить мужчине, что в силу его неустойчивого душевного состояния должен изъять имеющееся оружие, для чего необходимо составить соответствующие документы», — рассказали в пресс-группе МВД.

Во время осмотра участковый обнаружил в доме оранжерею, оборудованную специальными мощными лампами. В нескольких горшках росли кусты конопли, большая часть из которых уже была срезана. Полицейский захватил оружие и вышел из дома, после чего вызвал подкрепление. На задержание мужчины выехали оперативник, следователь, эксперт и бойцы ОМОН. Но хозяин дома оказал сопротивление при задержании и пытался сбежать.

Всего у мужчины изъяли около двух килограммов запрещённых веществ, оружие и патроны к нему. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Боеприпасы направлены на экспертизу.