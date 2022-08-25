Мастер-берестянщик из Нижнего Тагила привёз награду с престижного конкурса

Известный тагильский мастер бурачного промысла и основатель музея «Солнечная береста» Сергей Коротченя занял первое место на III Межрегиональном конкурсе мастеров по художественной обработке бересты «Берестяной хоровод» (16+), который проходил в Томской области, сообщает Центр развития туризма.

В конкурсе «Жильё из бересты» участвовали три команды по два человека. Сергей Коротченя совместно с народным мастером из Пермского края соорудил из бересты уникальную конструкцию в виде летнего жилища якутов — ураса. Самодельный дом конусообразной формы был выполнен технологически грамотно, функционально и эстетично. За тонкую работу Сергей Коротченя и его напарник получили диплом первой степени. Кроме того, на фестивале тагильский мастер провёл мастер-класс по берестяному делу.