Массовую вакцинацию россиян от коронавируса начнут в 2021 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация россиян от коронавирусной инфекции начнётся в следующем году и будет носить добровольный характер. В гражданский оборот выпущено уже более 117 тысяч доз вакцины «Спутник V».

«Сейчас производится в первую очередь вакцинация групп риска — медицинских и педагогических работников. <...> Массовая вакцинация населения планируется с 2021 года, при этом я хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством РФ вакцинация носит добровольный характер», — сказала Татьяна Голикова.

К концу года планируется выпуск ещё 2 млн доз вакцины. Вице-премьер сообщила, что на сегодня в России зарегистрировано две вакцины от COVID-19: «Спутник V», разработанная институтом Гамалеи, и «Эпиваккорона», созданная научным центром «Вектор».