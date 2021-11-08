Масштабным сбоем на «Госуслугах» объяснили в оперштабе изменение сроков действия QR-кодов

Сроки действия сертификатов о вакцинации COVID-19 снова изменились. Как сообщает E1.ru со ссылкой на федеральный оперштаб, сегодня на портале «Госуслуги» произошёл массовый сбой, из-за чего жители региона обнаружили, что их QR-коды не действительны.

«Некоторые пользователи портала “Госуслуг” утром 8 ноября заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале», — говорится в заявлении Минцифры.

Напомним, сегодня утром многие вакцинировавшиеся по всей стране заметили, что их QR-коды оказались недействительны. Срок действия сертификатов был сокращён с одного года до 6 месяцев. При сканировании кода сертификат был окрашен красным цветом с надписью «Недействителен».

Сейчас на портале «Госуслуги» замечены перебои в работе из-за наплыва пользователей, которые пытаются выяснить действителен ли их сертификат.