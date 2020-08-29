Масочный режим, одноразовая посуда и обсерватор в общежитии ждут студентов Нижнетагильского технического института этой осенью

Сегодня более 700 студентов Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ ожидают 1 сентября и возвращения в стены вуза, который им пришлось покинуть в конце марта из-за пандемии коронавируса. Из них порог высшего учебного заведения впервые переступят свыше 120 юных уральцев. Но адаптироваться к новым и непростым условиям придётся не только им, а всем студентам. Чтобы избежать распространения COVID-19, в институте ввели масочный и перчаточный режимы, посуду в столовой поменяли на одноразовую, а в общежитии открыли обсерватор. Об этих и других изменениях, а также о том, как именно будет организован учебный процесс этой осенью, читайте в материале АН «Между строк».

Смешанный формат обучения и тимбилдинг для первокурсников

В тагильских вузах, как и в школах, учебный год начнётся с 1 сентября. Традиционной линейки из-за сложной эпидемиологической ситуации не будет, но студенты дневного и вечернего отделений придут в вуз на кураторские часы. Они помогут выпускникам школ или техникумов адаптироваться к новой образовательной системе и узнать об особенностях организации учебного процесса в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Первокурсники НТИ (филиал) УрФУ также смогут поучаствовать в тимбилдингах с верёвочным курсом. Мероприятия проведут на открытом воздухе при разделении студентов на группы до 30 человек.

Учебный процесс в этом году будет проходить для всех студентов в смешанном или комбинированном режиме.

«Все лекции и занятия в группах больше 30 человек будут проводиться в онлайн-формате. Практические, семинарские, лабораторные занятия планируется организовать офлайн, но при соблюдении необходимых санитарных требований. Для этого было разработано специальное расписание. Выделены отдельные дни для студентов, когда они смогут заниматься только онлайн и не приезжать в институт. Это позволит нам ограничить передвижения студентов по вузу и минимизировать риски заражения», — отмечает замдиректора НТИ (филиал) УрФУ по образованию и науке Мария Миронова.

На учёбу группы будут приходить в разное время: одни — к первой паре, другие — ко второй или третьей.

«Сложно было разграничить время прихода вечерников, потому что они всегда начинают заниматься во второй половине дня, с 18:00. Поэтому мы развели потоки студентов по дням. Постарались минимизировать для них очные занятия, максимально перевели их на онлайн-обучение. Это необходимо в том числе для того, чтобы не создавать давки на вахте», — говорит Мария Миронова.

Обязательное ношение масок и одноразовая посуда в столовой

С сентября все студенты и сотрудники вуза обязаны носить защитные маски. При этом СИЗы должны меняться или обрабатываться каждые 3 часа. Согласно требованиям Роспотребнадзора, без масок приходить на занятия могут лишь те, у кого подтверждено наличие антител к вирусу. Но для этого необходимо предоставить соответствующую справку.

Также во всех структурных подразделениях Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ действует перчаточный режим и входной контроль, где у приходящих измеряют температуру. Если она повышена, то человек в здание не попадает. Его направляют домой, где он вызывает врача-терапевта. Тем, кто не надевает перчатки, обрабатывают руки антисептиком.

«Маски и перчатки выдаются на входе во все здания и на территории всего института, — рассказывает Мария Миронова. — Это касается учебного и лабораторного корпусов, а также нашего общежития. Да, риск заражения есть всегда. Но у нас высшее учебное заведение, большая часть приходит сюда учиться осознанно. Поэтому мы надеемся в том числе на порядочность наших преподавателей и студентов. Хотя у нас в вузе есть свой медицинский сотрудник. Он будет находиться в здании в течение всего дня и через каждую пару совершать обход учебных аудиторий и коридоров».

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, всех студентов рассадят во время пар с определённым интервалом. Передвижения по учебному заведению ограничены. После проведения каждого занятия в аудиториях будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция воздуха. В коридорах вуза в ежедневном усиленном режиме будут протирать перила, дверные ручки, выключатели и другие поверхности, с которыми могут контактировать студенты и преподаватели. Генеральная уборка должна проводиться раз в неделю.

В студенческой столовой планируется упаковывать еду в индивидуальные контейнеры. Вместо обычной посуды используют одноразовую, а меню экранизируют. Студенты и преподаватели будут обедать на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Большие перерывы, в течение которых можно полноценно поесть, организуют для каждой группы в индивидуальном порядке, в зависимости от её расписания. Таким образом удастся избежать давки и столпотворений.

Дистанционка для педагогов 65+ и индивидуальные учебные планы

Те сотрудники Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ, которые входят в группу риска — находятся в возрасте 65+ или имеют хронические заболевания, — отправлены на больничный. Профессорско-преподавательский состав, обязанный соблюдать режим самоизоляции, будет работать с 1 сентября в дистанционном режиме при помощи Microsoft Teams и других платформ.

«Весной, когда мы вынуждены были полностью перейти на дистанционный формат обучения, выявили все возможные слабые места и устранили их, — отмечает замдиректора НТИ (филиал) УрФУ по образованию и науке Мария Миронова. — В июне мы впервые провели онлайн-сессию. Успешно прошла и защита дипломов, выпускных квалификационных работ. Организовать её онлайн было непросто, потому что многие участники являлись сотрудниками предприятий, а не института. Необходимо было обеспечить дистанционное присутствие каждого из них. Те студенты, у которых отсутствовал интернет или возникли проблемы с мощностью компьютера, смогли воспользоваться помещениями нашего вычислительного центра. После каждого студента проводилась дополнительная санобработка».

Двухэтажный обсерватор в общежитии и справка об эпидблагополучии

Почти 40% студентов, которые будут учиться в технологическом институте в новом учебном году, являются иногородними. Большинство из них будут проживать в 9-этажном общежитии при вузе. Все заселяющиеся должны предоставить в числе прочего справку об эпидблагополучии, а также провести две недели в специальном обсерваторе. Он организован на первом и втором этажах студенческого общежития. Студенты-иностранцы также будут допускаться к учебному процессу только после 14-дневной изоляции.

«В общежитии есть одно- и двухкомнатные квартиры, — говорит замдиректора НТИ (филиал) УрФУ по образованию и науке Мария Миронова. — Все они прошли дополнительную санитарную обработку. Мы сейчас стараемся поселить не больше одного студента в комнату. Можем себе это позволить, так как у нас учится достаточно много детей именно из Нижнего Тагила. Но мы надеемся, что в ближайшее время пандемия сдастся и можно будет немножко уплотниться. Желающих поселиться в общежитии достаточно много, да и поток иногородних студентов сейчас возрастает».

Заселение в общежитие началось с 24 августа. Посторонние, в том числе гости студентов, в здание не допускаются, действует пропускной режим. Само общежитие состоит из квартир с отдельными санузлами и кухонными зонами. С одной стороны здания окна и балконы выходят на Тагильский пруд.