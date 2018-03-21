Mash: Чемпион мира по хоккею Юрий Шаталов покончил с собой

Скончавшийся накануне чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Юрий Шаталов мог покончить с собой, сообщает Telegram-канал Mash. Указывается, что спортсмен страдал от тяжёлого хронического заболевания.

«После того как из-за болезни у него отказали ноги, Юрий потерял смысл жизни. Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил», — говорится в сообщении Mash.

О кончине знаменитого спортсмена 20 марта рассказала пресс-служба ветеранского клуба «Легенды хоккея», цвета которого защищал Шаталов.

«20 марта в возрасте 72 лет ушёл из жизни Юрий Григорьевич Шаталов. Клуб "Легенды хоккея" выражает соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В Следственном комитете пока не комментируют обстоятельства трагедии.

За свою спортивную карьеру Шаталов в составе сборной СССР становился чемпионом мира, участником Суперсерии против Канады 1972 года и Серии-1974. На клубном уровне он выступал за ЦСКА и «Крылья Советов» и провёл в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов является двукратным чемпионом страны, трижды завоёвывал Кубок СССР и единожды становился обладателем Кубка европейских чемпионов.

В последние годы он выступал в матчах для ветеранов за клуб «Легенды хоккея». Также он входил в правление Ночной хоккейной лиги.