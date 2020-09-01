Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико объявили о создании партии

Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова и другие члены штаба незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико заявили о создании политической партии «Вместе», говорится в опубликованном на YouTube обращении.

«Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников», — подчёркивается в видео.

Виктор Бабарико назвал основными целями партии проведение конституционной реформы, совершенствование экономики и возможность для людей проявлять гражданскую инициативу. Документы для регистрации партии подадут в ближайшее время.

Мария Колесникова была координатором штаба Бабарико до ареста кандидата в президенты, позже она объединилась со штабами незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало и Светланы Тихановской, а затем вошла в президиум Координационного совета оппозиции.

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил президент России Владимир Путин.