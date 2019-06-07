Маргариту Симоньян госпитализировали после встречи с юристом ФБК в редакции «Эха Москвы»

У юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и главного редактора RT Маргариты Симоньян произошёл конфликт в редакции радиостанции «Эхо Москвы», написали в соцсетях обе участницы инцидента.

Соболь попыталась задать журналистке вопрос о расследовании ФБК про квартиры для очередников, которые получают чиновники, она снимала происходящее на видео. Симоньян на вопросы юриста отвечать отказалась, заявив, что договариваться об интервью необходимо заранее, и добавила, что не готова общаться с Соболь, потому что та ей не нравится.

Была в вечернем эфире ЭхоМосквы @EchoMskRu, говорили о цензуре в Высшей школе экономики и, конечно, моей кампании в Мосгордуму! После меня - @EvgenComedian о давлении и суде. Отличный содержательный эфир вышел, посмотрите: https://t.co/lNPtOvw9A5 pic.twitter.com/OVVnwiG6Gc — Соболь Любовь (@SobolLubov) 6 июня 2019 г.

Юрист ФБК утверждает, что столкнулась с Симоньян у лифта в редакции «Эха». Симоньян в своём телеграм-канале написала, что Соболь её полчаса «караулила у входа». Она также заявила, что «харрасить беременных женщин» — не лучший «метод ведения предвыборной кампании».

Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализирована. В комментарии «Интерфаксу» журналистка сказала, что ей стало плохо после конфликта с Соболь.