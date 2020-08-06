Мало людей и много скидок. Первая неделя открытых торговых центров в Нижнем Тагиле (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Почти неделю назад в Нижнем Тагиле официально возобновили свою работу торговые центры. Четыре месяца закрытых из-за коронавируса дверей оставили на розничном бизнесе тяжёлые раны — без выручки долги перед арендодателями и поставщиками поставили крест на многих торговых точках. Сегодня мы побывали в нескольких ТЦ и узнали, с чего началась их постапокалиптическая жизнь и насколько безопасно сейчас бывать в торговых центрах.

ТРЦ «КИТ»

«КИТ» на Гальянке. Продавец Ксения из «Mass Market» рассказывает, что перед началом рабочего дня на входе в ТРЦ всем работникам измеряют температуру. Отклонений от нормы пока ни у кого выявлено не было.

«Мы у своих сотрудников тоже измеряем температуру каждые 2-3 часа, результаты записываем в отчётность. Конечно, также мы должны быть в масках и перчатках. Посетители могут воспользоваться антисептиком, если они без маски — мы не можем их обслужить», — рассказала девушка.

На втором этаже закрыт целый ряд павильонов. По словам консультанта магазина «Стольник», многие переехали в другие павильоны, но часть закрылись во время пандемии навсегда.

Покупателей значительно меньше, чем в обычное, докризисное время. Некоторые приходят не за конкретными покупками, а на разведку.

«Покупатели в принципе есть, зависит, конечно, от времени. Многие приходят, чтобы разведать обстановку: кто открылся, кто закрылся», — рассказала продавщица магазина «Crazy Cap».

ТРЦ «DEPO»

Большинство магазинов в ТРЦ «DEPO» открыты. Среди закрывшихся — потеря для Нижнего Тагила: исчезновение официального магазина Toy.ru, который полюбился многим горожанам.

Наблюдение журналиста — мало покупателей и много скидок. Предприниматели идут на отчаянные шаги, лишь бы только выжить.

Тоскливо выглядят закрытые фудкорты, где всегда было полно народа, — тоже большая боль для бизнеса: наряду с ресторанами эти точки общепита до сих пор остаются неприкаянной и наиболее пострадавшей от COVID-19 отраслью. Как и кинотеатры. «Мягкий» встречает наглухо закрытыми рольставнями.

ТЦ «Александровский пассаж»

В торговом центре на главном проспекте города также работают почти все магазины. Здесь потерь немного. Бутик модной одежды «Kira Plastinina» закрылся ещё до введения ограничительных мер. На четвёртом этаже закрылся магазин сумок, но, по словам работников соседних бутиков, хозяйка давно этого хотела. А вот павильон, где раньше находился магазин «Левили», опустел именно в карантин.

«Мы здесь работаем с 4-го числа. Когда вышли, “Левили” уже был закрыт, хотя работал до этого», — рассказала местная работница Виктория.

Весь пол в «Александровском» в красных лентах, к разметке дистанции здесь явно подошли с душой. В магазинах стоят антисептики, поверхности постоянно обрабатывают, много где продаются маски. Кстати, очень заметно, что все покупатели уже устали от масок: у большинства она либо на подбородке, либо только прикрывает рот — но надевать её продавцы требуют. Здесь уже бывали проверки и повторения никто не хочет.

Народу немного. Продавцы надеются, это оттого, что ещё не все знают об открытии и скоро придут, а не потому, что денег у людей нет.