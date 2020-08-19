Афиша

«Маленький театр» поставит кукольный спектакль, задуманный уральским немцем Штефаном Земкеном

19.08.2020 13:35
«Маленький театр» поставит кукольный спектакль, задуманный уральским немцем Штефаном Земкеном

Артисты независимого «Маленького театра» в Нижнем Тагиле планируют поставить спектакль для детей. Кукольную постановку задумывал сделать уральский немец, общественник и друг театра Штефан Земкен. 19 июля 2020 года Штефана не стало, и артисты решили создать постановку в память о нём.

Идея кукольного спектакля пришла Штефану пару лет назад. Он хотел сделать необычную сказку со смыслом. Пьесу для спектакля написал известный уральский драматург Николая Коляда. Главными героями стали Маша, медведь, гусь и мартышка. Сказка получилась смешной и философской.

«Позвонил Штефан, говорит: "Ты можешь написать пьесу?" Я говорю: "Конечно, могу, о чём разговор". Написал пьесу, выслал ему, он посмеялся, похохотал. А потом его не стало. Недавно мне звонили из "Маленького театра" и спросили, могут ли они взять эту сказку для постановки. Если они сделают спектакль в память о Штефане, моём замечательном друге, замечательном человеке, если сделают хороший спектакль, дети будут радоваться, я тоже буду рад», рассказал «Афише МС» Николай Коляда, добавив, что если его позовут на премьеру, то он с радостью приедет.

Кукол для постановки по просьбе Штефана изготовила общественная организация «Благое дело» из Верх-Нейвинска. Затем куклы отправились в Германию, где с ними работала педагог по кукольному мастерству. Штефан мечтал пригласить немецкого педагога в Нижний Тагил для проведения мастер-класса для актёров «Маленького театра», но не успел воплотить свои планы.


Штефан в «Маленьком театре»

В постановке будут задействованы актёры «Маленького театра», студенты третьего курса актёрского отделения специальности «Артист театра кукол» Алина Лобанова и Андрей Кошкаров. Коллектив уже приступил к доработке и дорисовке декораций по эскизам, которые оставил Штефан. Как пояснили в «Маленьком театре», спектакль будет интерактивным, в духе ярмарочной истории. Во время и после спектакля дети смогут поиграть с театральными куклами.

«Мы хотим продолжить начатый Штефаном проект, потому что благодарны ему не только за вложенные средства он купил нам световое оборудование, давал деньги на краску, сделал нам гримёрку. Мы хотим отблагодарить его ещё и за веру в нас: он верил в наше дело, что это кому-нибудь нужно, и неважно, что скажут, важна вера», говорит артистка «Маленького театра» Анна Каратаева. 

Штефан Земкен жил в селе Быньги со своей русской женой, занимался общественной деятельностью. Уральский немец — так Штефана прозвали журналисты — хотел наладить культурные связи между Германией и Уралом. Он привозил известных музыкантов и художников с благотворительными концертами, организовал рок-фестиваль на аэродроме Быньги, проводил камерные музыкальные вечера в своей «избе Земкен». Благодаря ему в Нижнем Тагиле побывал квартет клоунов из Бремена, который провёл несколько выступлений для маленьких тагильчан. В 2019 году Штефан организовал мини-гастроли «Коляда-театра» в «Маленьком театре» Нижнего Тагила. 

Фото: паблик «Маленького театра» во «ВКонтакте», Елена Агеева
Copyright
Telegram mstrok.ru