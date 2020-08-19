«Маленький театр» поставит кукольный спектакль, задуманный уральским немцем Штефаном Земкеном

Артисты независимого «Маленького театра» в Нижнем Тагиле планируют поставить спектакль для детей. Кукольную постановку задумывал сделать уральский немец, общественник и друг театра Штефан Земкен. 19 июля 2020 года Штефана не стало, и артисты решили создать постановку в память о нём.

Идея кукольного спектакля пришла Штефану пару лет назад. Он хотел сделать необычную сказку со смыслом. Пьесу для спектакля написал известный уральский драматург Николая Коляда. Главными героями стали Маша, медведь, гусь и мартышка. Сказка получилась смешной и философской.

«Позвонил Штефан, говорит: "Ты можешь написать пьесу?" Я говорю: "Конечно, могу, о чём разговор". Написал пьесу, выслал ему, он посмеялся, похохотал. А потом его не стало. Недавно мне звонили из "Маленького театра" и спросили, могут ли они взять эту сказку для постановки. Если они сделают спектакль в память о Штефане, моём замечательном друге, замечательном человеке, если сделают хороший спектакль, дети будут радоваться, я тоже буду рад», — рассказал «Афише МС» Николай Коляда, добавив, что если его позовут на премьеру, то он с радостью приедет.

Кукол для постановки по просьбе Штефана изготовила общественная организация «Благое дело» из Верх-Нейвинска. Затем куклы отправились в Германию, где с ними работала педагог по кукольному мастерству. Штефан мечтал пригласить немецкого педагога в Нижний Тагил для проведения мастер-класса для актёров «Маленького театра», но не успел воплотить свои планы.



Штефан в «Маленьком театре»



В постановке будут задействованы актёры «Маленького театра», студенты третьего курса актёрского отделения специальности «Артист театра кукол» Алина Лобанова и Андрей Кошкаров. Коллектив уже приступил к доработке и дорисовке декораций по эскизам, которые оставил Штефан. Как пояснили в «Маленьком театре», спектакль будет интерактивным, в духе ярмарочной истории. Во время и после спектакля дети смогут поиграть с театральными куклами.

«Мы хотим продолжить начатый Штефаном проект, потому что благодарны ему не только за вложенные средства — он купил нам световое оборудование, давал деньги на краску, сделал нам гримёрку. Мы хотим отблагодарить его ещё и за веру в нас: он верил в наше дело, что это кому-нибудь нужно, и неважно, что скажут, важна вера», — говорит артистка «Маленького театра» Анна Каратаева.

Штефан Земкен жил в селе Быньги со своей русской женой, занимался общественной деятельностью. Уральский немец — так Штефана прозвали журналисты — хотел наладить культурные связи между Германией и Уралом. Он привозил известных музыкантов и художников с благотворительными концертами, организовал рок-фестиваль на аэродроме Быньги, проводил камерные музыкальные вечера в своей «избе Земкен». Благодаря ему в Нижнем Тагиле побывал квартет клоунов из Бремена, который провёл несколько выступлений для маленьких тагильчан. В 2019 году Штефан организовал мини-гастроли «Коляда-театра» в «Маленьком театре» Нижнего Тагила.