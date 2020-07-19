Умер «уральский немец» Штефан Земкен

Утром 19 июля скоропостижно скончался Штефан Земкен, житель Германии, живущий в уральской глубинке и известный многим тагильчанам своими социальными проектами. Ему было 60 лет. О смерти мужчины сообщила его жена Ольга.

Земкен вместе со своей супругой проживал в деревне Быньги, в 50 километрах от Нижнего Тагила. Он активно занимался волонтёрской и благотворительной деятельностью.

Так, например, в городах региона на протяжении нескольких лет проходила акция «Послушай», благодаря которой многие слабослышащие люди бесплатно получили слуховые аппараты из Германии.

Помимо этого Штефан Земкен активно боролся за чистую воду в Нижнем Тагиле – вёл совместную работу с экологами, привлекал внимание мировой общественности к проблеме и провёл социальную акцию «Чистая вода — пенсионерам», в рамках которой снабжал пожилых тагильчан питьевой водой.

Он неоднократно привозил в город известных музыкантов и художников с благотворительными концертами, организовал рок-фестиваль на аэродроме Быньги, иногда проводил камерные музыкальные вечера в своей «избе Земкен», а однажды привёз в Нижний Тагил квартет клоунов из Бремена, которые провели несколько выступлений для юных тагильчан. Штефан сотрудничал и с уральскими деятелями культуры, в 2019 году он организовал мини-гастроли «Коляда-театра», в том числе представление смогли посмотреть подопечные фонда «Живи, малыш!». Во многом благодаря его стараниям в городе появился «Маленький театр».

«Первое время, если честно, я всё ждала какой-то подвох в деятельности Штефана. Ну неужели столько добра и абсолютно бесплатно! Когда он узнал, что в Доме художника планируется Арт-пристрастно, он сразу же кинулся помогать. Привёз кучу дорогой техники, нашёл всяких крутых музыкантов, дал денег на ремонт. Он очень многое сделал для Тагила. Он поддерживал любые таланты, любые начинания и не боялся экспериментов. Невозможно перечислить всех благих и важных дел Штефана, поэтому он бессмертен. Штефан продолжает жить в нас и в своих делах!», — рассказала АН «Между строк» журналист и менеджер театра Камила Мориак.

Из последних глобальных проектов — тур по России в честь 75-летия Победы. Сам Штефан назвал его «тур памяти и ответственности». В его рамках «уральский немец» посетил ряд городов Европейской части России, в каждом из которых он возложил венки на могилы советских воинов, как символ покаяния и примирения.