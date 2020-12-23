«Маленький театр» покажет детский спектакль про мечту и дружбу в новогодние каникулы

Независимый «Маленький театр» Нижнего Тагила в новогодние праздники представит детский спектакль «Аистёнок и Пугало» (0+) по книге Ярослава Водражека. Премьерные показы пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 января 2021 года в Доме художника. Билеты лучше приобретать заранее.

Режиссёром постановки стала создательница «Маленького театра» Татьяна Захарова. В команду она пригласила хореографа из Тюмени Светлану Скосырскую и художников по костюмам и декорациям из Киргизии Зухру Мукамбетову и Юлдаш Нурматову.

«Идея спектакля возникла в преддверии Нового года. Нам захотелось, чтобы “Маленький театр” полюбился маленькому зрителю. Для меня этот спектакль будет особенным, так как я играю в нём две роли. На репетиции ушло мало времени, так как это небольшая сказка», — рассказывает актриса Екатерина Колотыгина.

По словам постановщиков, «Аистёнок и Пугало» — это история про мечту и настоящую дружбу. А ещё она немного об одиночестве, поисках себя в этом мире и мечтах о полёте.

· В новогодние праздники премьеры для детей покажут Нижнетагильский театр кукол и Новый Молодёжный театр. В драмтеатре решили отказаться от создания новой постановки, маленьким зрителям покажут пять сказок из основного репертуара.