Маленький тагильчанин Марк Нургалеев участвует во всероссийском футбольном турнире в Москве

7-летний тагильчанин Марк Нургалеев попал в состав команды «Толя о Футболе», которую создал бывший профессиональный футболист ФК «Урал» Анатолий Тарасенко. Футболист несколько лет назад завершил спортивную карьеру. Сейчас он собирает юных футболистов со всей страны и даёт им шанс проявить себя на различных турнирах в разных городах России. Сейчас Марк с ребятами из других российских городов участвует в Кубке Николая Писарева в Москве.

Марк занимается футболом с трёх лет. В спорт его отдал отец Антон Нургалеев, владелец культового в Нижнем Тагиле бара «Гора».

«Поскольку я сам играю в футбол всю жизнь, вопроса, куда отдать сына в спорте, не возникло! С открытия “Футболики” начали заниматься там. Последние три месяца мы занимаемся в СШОР “Юпитер”. Это уже серьёзный уровень. Игрокам ставят тактику, технику, наигрывают на различных городских и областных турнирах», — рассказал отец Марка Антон Нургалеев.

В этом году юный тагильчанин в Екатеринбурге прошёл отбор в команду Анатолия Тарасенко, в ней состоят футболисты 2014 года рождения. Вчера на турнире Марк забил свой первый гол. Отец Марка надеется, что ребёнка заметит серьёзная академия.

«У нас в детстве не было возможностей. Академий не было, и мы бегали на школьных полях с камнями и травой! Сейчас детский футбол развивается семимильными шагами. И мы стараемся по максимуму дать сыну все возможности для развития. Пока мы в самом начале пути. Ещё работать и работать. Но уже круто, что сын на моей волне и ему нравится то, что сейчас происходит в его жизни!» — поделился Антон Нургалеев.

Команда «Толя о футболе» против команды «Заря»