Маленькие артисты детских театров Свердловской области выступят на фестивале уличных спектаклей в Черноисточинске

В конце июля в посёлке Черноисточинск на территории «АртРезиденции» пройдёт фестиваль детских уличных спектаклей «Ку-ку Фест» (0+). Его организатор — создательница музея наличников и детского театра-игры «Ку-кушка» Юлия Пиляй — рассказала «Афише МС» о том, чего ждать зрителям фестиваля.

На данный момент на «Ку-ку Фест» зарегистрировались шесть театральных кружков и детских театров Свердловской области и один театр из Москвы. В программе фестиваля: показы спектаклей, мастер-классы и ярмарка театральных секретов, на которой каждый театр поделится своими творческими лайфхаками. Также Юлия хочет провести «Парад Петрушек», в котором сможет поучаствовать любой, у кого есть самодельная перчаточная кукла.

«Поскольку финансирования проекта нет, это будет небольшой фестиваль для фанатов детского театра. Можно сказать, что это мероприятие мы делаем в первую очередь для себя, чтобы пообщаться, посмотреть друг на друга. Мы будем зрителями друг друга, поэтому спектакли будут идти по порядку, не параллельно. Надеемся и на сторонних зрителей. Некоторым может показаться, что детские спектакли интересны только родителям маленьких актёров, но наша новогодняя кампания дала понять, что это интересно разным людям. Постановки получаются очень необычными и уникальными, ведь их полностью готовят дети: сами делают декорации, создают кукол, играют роли. А ещё этим фестивалем хочется показать, что каждый может дома сделать с детьми кукольную сказку», — говорит Юлия Пиляй.

Идея провести фестиваль у художницы появилась летом прошлого года. С проектом она приняла участие в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», но проект не получил финансирования. Несмотря на это, Юлия решила организовать событие своими силами и собрать маленьких артистов на одной площадке. Артисты театра-игры «Ку-кушка» уже приступили к репетициям, также Юлия Пиляй открыла набор новой группы для детей от 6 лет. 2 июня начнутся занятия с логопедом, мастер-классы по изготовлению кукол и подготовка нового спектакля.

Фестиваль пройдёт на территории «АртРезиденции» 26 и 27 июля. Если будет хорошая погода, все показы пройдут на улице. Анонсы фестиваля и подобности о том, как на него попасть, Юлия будет публиковать в Instagram-аккаунте детского театра «Ку-кушка».