Людмила Нарусова предложила приравнять оправдание сталинизма к оправданию нацизма

Сенатор Людмила Нарусова заявила о намерении подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма, пишет «Интерфакс».

«После того, к чему нас призывал [кандидат в президенты России Максим] Сурайкин, называя себя сталинистом, чествуя его, я считаю, что надо — и в ближайшее время выступлю с такой законодательной инициативой — оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма», — подчеркнула Нарусова во время посещения штаба своей дочери, кандидата в президенты России Ксении Собчак.

Она напомнила, что на этих выборах два человека были «откровенными сталинистами», которые призывали вернуться в СССР.

«Они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан, ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет ещё одна война, за восстановление Советского Союза», — отметил сенатор.

По её словам, люди, которые об этом заявляли, оказались аутсайдерами по предварительным итогам выборов.