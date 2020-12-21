«Люди хотят видеть красоту и честно отработанные деньги». Тагильский искусствовед рассказала, что не так со строящимся ледовым городком в Нижнем Тагиле 

Ледовый городок на Театральной площади в этом году ещё до завершения строительства привлекает к себе особое внимание. Уже сейчас тагильчане обсуждают в соцсетях один из самых дорогих в России городков, публикуют критические посты с фотографиями готовых скульптур. Журналист «Афиши МС» прогулялась по новогодней стройке с искусствоведом Александрой Шемякиной, чтобы найти плюсы и минусы скульптурного ансамбля.

В самом центре городка, прямо напротив главной ели, разместилась фигура быка — именно это животное станет символом 2021 года по восточному календарю. Примечательно, что скульптуры не было в проекте мэрии (глава города Владислав Пинаев уже третий год пытается внедрить традицию отмечать Новый год по славянскому календарю). Её решил добавить подрядчик «Уралстрой-НТ» по просьбам горожан, а потом сами горожане возмутились анатомическими подробностями ледяного быка.

«У нас год быка, и бык должен быть в новогоднем городке. Он сделан анатомически правильно, а дети вряд ли обратят внимание на его первичные половые признаки. К тому же в реальной жизни настоящий бык имеет эти половые признаки и никого это не смущает. Почему людей возмущает правильно сделанный бык, а странности фигур сказочных героев — нет? Вот у Черномора, князя Гвидона и Царевны Лебедь нарушена анатомия», — говорит искусствовед Александра Шемякина, работавшая помощником скульпторов на нескольких ледовых фестивалях.

Как поясняет Александра Шемякина, фигура Черномора опирается на меч, но локти не разведены в разные стороны, а прижаты к телу, из-за чего создаётся ощущение, что вместо рук у него культи. Окружают Черномора не 33 богатыря, а 26. И в ледовом городке на Театральной площади они выстроены лесенкой по росту, тогда как у Пушкина богатыри «равны, как на подбор».

Вызывает у искусствоведа сомнение и ледовая скульптура князя Гвидона: у неё слишком большие голова и торс, а ноги непропорционально маленькие. Скульптор словно загнал Гвидона по колени в землю. Царевна Лебедь тоже получилась странной: скульптурная композиция хорошо смотрится с одного ракурса, а с другого поза героини выглядит неестественной.

Несмотря на недостатки этих трёх композиций, Александра Шемякина отмечает и интересные художественные решения в городке. Удачно выглядит ледяная ограда по периметру площадки, которая сделана из матового и прозрачного льда и имитирует морскую волну. Уже сейчас можно сказать о том, что стены и башенки лабиринтов смотрятся качественно.

«Дед Мороз просто прекрасно проработан: видно глаза, нос, усы, бороду, руки сделаны нормально, пропорции соблюдены. Чувствуется, что у скульптора не только хороший вкус, но и что специалист он классный. Нам обещали круглую скульптуру, и здесь мы её видим. Сочетание матового льда с прозрачным очень круто смотрится, всё это классно работает и с подсветкой, и при дневном освещении, — говорит Александра Шемякина. — При этом я вижу недостатки, и мне кажется, что нужно обращать на них внимание, потому что ледовый городок должен быть эстетичным. Дети это видят и начинают думать, что такая скульптура — это норма, а это не норма. Вкус у человека надо воспитывать с детства. Плюс люди хотят видеть красоту, честно отработанные деньги. Я понимаю, что на один только шатёр из светодиодов нужны немалые средства, но при этом понимаю людей, которые видят неудачные фигуры и удивляются, за что платятся такие большие деньги».

На строительстве ледового городка заняты около десятка рабочих и восемь скульпторов из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Тагильчане впервые увидят мастерство известного екатеринбургского автора ледовой скульптуры Сергея Заплатина. Под Новый год он традиционно работает на фестивалях за границей, но из-за пандемии принял приглашение тагильского скульптора Эдуарда Пономаренко поработать в Нижнем Тагиле.

«Тема не новая, но Пушкин наше всё, тут ничего не скажешь. По концепции, по задумке городок замечательный. По исполнению будет ясно, когда всё доделаем. Я верю, что городок получится замечательный, но для этого ещё нужно приложить много усилий», — делится мыслями тагильский скульптор Андрей Борохвостов, создавший фигуру петуха и лабиринт напротив памятника Черепановым.

Сдача ледового городка намечена на 25 декабря. Торжественного открытия новогодней площадки в этом году не будет.