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16 Фев 2017 15:37 | Метки: Новости афиши

Люди города N: Ксения и Данил, основатели D&K Flowers House

Можно с легкостью сказать, что Ксения и Данил – основатели D&K Flowers House – живут в любви. В любви друг к другу, красоте и общему делу. О том, сложно ли быть партнерами на работе и в семье, о празднике, который всегда с тобой, и о других интересных и важных вещах ребята рассказали нам. 

Как всё начиналось

Данил: Заниматься цветами мы начали в 2012 году. Сначала это был ларек, а через год мы открыли небольшой магазин в гаражах на ГГМ. В первое время мы не могли найти хороших поставщиков, поэтому начинали с достаточно простых букетов. Чуть позже стали работать напрямую с Голландией, Эквадором и весь процесс стал гораздо интереснее: с каждой новой поставкой мы узнавали больше о цветах, у нас появилась возможность проявлять творчество, создавать красоту, стремиться к идеалу. Конечно, идеал недостижим, но мы с Ксюшей всегда воспринимали флористику как искусство  сродни живописи или архитектуре и до сих пор видим в этом в первую очередь эстетику, а не способ заработка. 

Наш магазин на ГГМ просуществовал 4 года, теперь мы работаем в центре. Мы рады росту, но прежнее место для нас до сих пор самое родное – там прошли важные моменты нашей деятельности, самые тонкие, трогательные. Наверное, это можно сравнить с чувствами, которые переживают родители, когда их ребенок учится ходить. Такое не забывается.  

Ксения: Мы оба с детства хотели связать свою жизнь с дизайном, эстетикой. Данил видел себя модельером или архитектором, я мечтала создать линию свадебных платьев и жить в Питере. Выучились на дизайнеров: Данил по образованию дизайнер интерьеров, а мой профиль – дизайн среды. О флористике никогда не думали, но как-то неожиданно нашли себя в этой сфере. Сначала это было чистое творчество – мы не считали цветы, временами даже работали себе в убыток, у нас горели глаза, мы готовы были просто дарить букеты людям на улице, делиться этой красотой. 

О собственном стиле

Данил: Изначально мы думали, что создаем букеты в «европейской манере». Потом побывали в Европе и поняли, что там всё гораздо проще. Для них букет – это в большинстве случаев охапка тюльпанов, которую замотали в крафт или просто завязали бечевкой. Так что теперь уверенно можем сказать, что мы работаем в свой манере и ни в какой другой (смеется. – Прим. авт.).

Ксения: У нас сразу было правило – не делать так, как нам не нравится. Если для нас это некрасиво, мы откажем. Даже если просят. Даже если настойчиво. Мы, скорее, преподаем людям, корректно доносим до них свое восприятие красоты. А принимать его или нет, это уже выбор покупателя. Думаю, что мы свою аудиторию уже наработали и даже вырастили, наверное. Помню, как несколько лет назад впервые привезли в Тагил крафт. Кажется, люди были в шоке от такой упаковки, говорили, что в нее колбасу заворачивать надо, а не цветы. Сейчас те же люди приходят и говорят нам: «Вот в эту вашу красивую бумажечку заверните, пожалуйста».     

О вдохновении 

Данил: Я недавно понял, как рождается наше вдохновение. Если у меня или Ксюши появляется интересная мысль, мы тут же ею делимся. И уже в диалоге, в тандеме рождается новая полноценная идея. Получается, что мы вдохновляемся друг другом. Еще хорошо заряжают поездки, путешествия, отдых от работы. Появляется свободное пространство для новых идей.

Ксения: Мы много разговариваем друг с другом. Несмотря на то, что мы почти постоянно вместе, нам всегда есть, чем поделиться. А вообще, вдохновиться можно всем: весной, красивым местом, зданием, мебелью, одеждой, результатами работы других людей. Это непрерывный процесс, нам всегда требуется развитие, потому что необходимо удивлять наших постоянных клиентов, радовать их чем-то новым. Мы ведь не только вдохновляемся сами, но и вдохновляем покупателей, аудиторию, с которой работаем.

О работе вдвоем  

Данил: Многие нас спрашивают, тяжело ли быть постоянно вдвоем – и на работе, и дома. Нет, нам не тяжело. Нам это нравится. Я даже не делю нашу жизнь на дом и работу: мы ведь и дома работаем иной раз, а иной раз в магазине круглые сутки проводим. У нас так течет семейная жизнь, для нас это естественно, что ли.  

Ксюша: На работе мы работаем – погружены в процесс. Нам легко быть вместе. У нас сразу так повелось с первого дня отношений. Многие не понимают этого. А мы не понимаем, как можно видеться только по вечерам. Если мы на пару часов расстаемся, нам уже дискомфортно, чего-то не хватает. Как будто какую-то часть себя потеряли. 

О праздниках

Данил: Наша работа тесно связана с праздниками. 14 февраля, 8 марта, Новый год для нас всегда самые насыщенные и интенсивные дни. Но у нас дружная команда, в общей сложности уже 5 человек, все творческие люди, поэтому с большим объемом работы мы справляемся. Какими бы уставшими мы ни были, сколько бы времени ни было на часах, каждый заказ для нас – это маленький, но полноценный проект, в который мы вкладываем душу. Ходим, подбираем цветочек к цветочку. Не можем позволить себе халатность. Наверное, потому что занимаемся любимым делом.  

Ксения: Конечно, мне хочется 8 марта провести, как проводит его девушка, а не как флорист, но, наверное, такого уже не будет никогда. Не могу сказать, что это большая проблема – для нас любой день может быть праздником, каждую неделю я беру домой цветы. На день рождения или годовщину Данил дарит мне букеты, собирает их сам: заказывает втихушку цветы, прячет их от меня, потом делает сюрприз.  

Об отдыхе

Данил: Каждый день после работы мы смотрим фильмы. Кажется, что мы посмотрели уже так много, что сложно выделить какие-то конкретные названия. Если навскидку говорить о том, что произвело большее впечатление, то это, наверное, «Шерлок», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер» и бондиана.

Ксения: До того, как у нас появилось свое дело, я много читала. В этом был мой отдых. Сейчас, к сожалению, времени и сил на книги почти не остается. Порой очень не хватает тишины, хочется уехать вдвоем в лес и побыть среди природы.

О людях

Данил: Мы заметили, что нас окружают какие-то «сказочные» люди, с доброй душой. Многие наши клиенты стали для нас друзьями, мы можем их пригласить домой, они нас зовут на свои торжества, рассказывают нам, кто у кого родился.

Ксения: Бывает, что накапливается усталость, хочется всё бросить, но клиенты говорят нам добрые слова, и силы возвращаются. Люди с негативом редко приходят, хотя без них тоже не обходится. Мы к этому относимся спокойно. Все разные, так и должно быть. 

О городе

Данил: Нам нравится жить в Тагиле, мы не хотим отсюда уезжать. Здесь наши родственники, друзья, любимая работа, места, с которыми нас многое связывает. В тот же момент могу сказать, что нашему городу не хватает красоты, не хватает какой-то жизни, молодой свежей энергии. Да, появляется что-то новое, интересное, молодежь что-то придумывает, создает, но этого всё равно мало. Хотелось бы, чтобы было больше. 

Ксения: Моя детская мечта жить в Питере как-то сама собой сошла на нет. У нас с Данилом был выбор – уехать или остаться, мы выбрали второе. Мне обидно порой, что много талантливых молодых людей покидают наш город. Так хочется, чтобы им кто-то объяснил, что здесь может быть хорошо, помог найти себя, реализовать потенциал. Пусть Тагил будет не городом заводов, а городом, в котором процветает красота, талант, молодость, жизнь.  

 

Фото: Ксения и Данил

Афиша МС

 

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