«Люди часами ждут госпитализации». Чтобы облегчить пациентам ожидание в больнице Нижнего Тагила, депутат Госдумы Балыбердин купил кулер и воду

Депутат Нижнетагильской гордумы Алексей Балыбердин приобрёл для горбольницы №1 на Вагонке кулер и годовой абонемент на снабжение его водой. Кулер установят в приёмном покое, где больным из-за большой загруженности медучреждения сегодня приходится сидеть по несколько часов. Об этом парламентарий написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В приёмный покой ЦГБ №1 Нижнего Тагила поступает большое количество пациентов, которые вынуждены часами ждать госпитализации в стационар. Долгое ожидание обусловлено необходимыми карантинными мерами безопасности. По тем же причинам у персонала больницы нет возможности находящихся в приёмном покое людей снабжать питьевой водой из стационара. По обращениям персонала больницы приобрёл и передал в приёмный покой ЦГБ №1 кулер, а также годовой абонемент на снабжение этого кулера водой “Синегорская”», — написал Алексей Балыбердин во «ВКонтакте».

Кулер и абонемент депутат приобрёл на свои собственные средства. На попытку добиться выделения дополнительных денежных средств из облбюджета ушло бы больше времени, уверен парламентарий.

Напомним, с весны горбольница №1 работает с больными с пневмониями и ОРВИ. Туда везут всех для проверки лёгких на КТ, в том числе из инфекционной больницы, так как там необходимого оборудования нет.

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