Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет

Россияне всё лучше относятся к Иосифу Сталину, Леониду Брежневу и Владимиру Путину, следует из нового опроса Левада-центра. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, отмечает РБК.

Опрос Левада-центра об отношении к историческим личностям был проведен 20-23 января 2017 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян в 48 регионах страны. Лидерами опроса стали Иосиф Сталин, Владимир Путин и Леонид Брежнев.

Всплеск положительных эмоций к Сталину связан с тем, что в умах граждан он ассоциируется с «порядком в стране», прокомментировал РБК замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

«Чем острее положение дел в стране, чем жёстче вызовы перед государством, тем более в массовом сознании оказываются востребованы люди с жёсткой позицией. В либеральные времена такие настроения падают, сейчас же — время конфликта с Западом и нового витка холодной войны, поэтому мы видим рост симпатии к таким фигурам», — рассуждает социолог.

Всё лучше россияне относятся к нынешнему президенту России Владимиру Путину. В 2006 году положительно о Путине отзывались 76%, в 2017 году — 83%. Негатив к нему за этот же период снизился с 8 до 5%.

Единственный относительно мягкий политик из тройки любимых лидеров россиян — Брежнев, резюмировал Гражданкин.

«Это благодаря тому, что его эпоха была более-менее благополучной и спокойной. Люди если не надеются на лучшую жизнь, то хотя бы стремятся к стабильности. Позитивное отношение к нему также связано с тем, что в его эпоху многие социализировались и выросли», — заявил социолог.

Топ-3 нелюбимых исторических лидеров россиян занимают, соответственно, Горбачёв, Ельцин, Хрущёв.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС