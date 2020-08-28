Лукашенко заявил о скором окончании «вакханалии» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время поездки на предприятие «Савушкин-Орша» заявил, что «вакханалия» в стране заканчивается и теперь нужно заниматься экономикой, мнение политика приводится на его сайте.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси не будут «ломать людей» за выражение мнения.

«Вот журналисты стоят. У них у половины может быть своё мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами. Поэтому поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая должна быть. Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — сказал он.

Также во время поездки президент заявил, что в работе предприятий в Беларуси должны быть равные условия, но будет делаться поправка на преданность государству.

«Единственная поправка: мы будем делать акцент на надёжность и преданность государству — не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас», — сказал Лукашенко.

Также он отметил, что в Орше «в подавляющем большинстве частники начали шататься» и многие из них «подло себя ведут».

Напомним, в Беларуси со дня президентских выборов 9 августа не прекращаются акции протеста не согласных с их итогами. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко (80,1% голосов), демонстранты считают лидером Светлану Тихановскую (10,1% по версии ЦИК).

По просьбе белорусского лидера в России сформирован «резерв из сотрудников правоохранительных органов», которые готовы отправиться в Беларусь, если «экстремистские элементы» начнут захватывать административные здания, заявил президент России Владимир Путин.