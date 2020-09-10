Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси, заявил, что не собирается отдавать власть, пишет государственное агентство «Белта».

«Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Власть не для того даётся, чтобы её взял, бросил и отдал», — сказал Лукашенко.

Ранее, 8 сентября, во время интервью российским государственным СМИ Лукашенко признавал, что «немного пересидел» на посту президента Беларуси. При этом добавлял, что только он сейчас может защитить страну. Белорусский лидер отметил, что он четверть века обустраивал Беларусь и просто так её не бросит: «Если я уйду, моих сторонников будут резать!» Лукашенко уверен, что за протестами в Беларуси стоят «американцы», которые действуют через центры в Польше и Чехии. О жёстких задержаниях он сказал так: переборы были, но с ними будут разбираться.

Напомним, массовые протестные акции проходят по всей Беларуси с 9 августа, после выборов президента. Согласно утверждённым итогам ЦИК, за Лукашенко, который возглавляет страну с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях, отметив, что итоги голосования диаметрально противоположные. После этого по всей республике начались акции протеста и забастовки. На митингах и шествиях задержаны тысячи человек. Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику как в ЕС, так и в США. Европейский союз не признал итоги выборов в Беларуси. В Беларуси создан Координационный совет оппозиции для мирной передачи власти и проведения новых выборов.