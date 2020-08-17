Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что новые выборы могут пройти в стране в случае принятия на всенародном референдуме новой Конституции.

«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию. Вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежде Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь-24» (цитата по РБК).

Напомним, 16 августа Лукашенко заявил, что не отдаст власть даже после своей смерти и что повторные выборы главы государства невозможны.