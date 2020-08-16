Александр Лукашенко заявил, что не отдаст власть в Беларуси даже после своей смерти

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе митинга в поддержку действующей власти сказал, что не отдаст власть в стране, даже когда он «будет мёртвым». Также он заявил, что повторные выборы главы государства невозможны, и отверг возможность фальсификации 80% голосов на прошедших выборах.

«Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Литва, Латвия, Польша и, к сожалению, наша родная Украина и её руководство приказывают провести нам новые выборы. Если только мы пойдём на поводу у них — мы сорвёмся в штопор. Мы построили с вами, при всех сложностях, при всех недостатках, красавицу-страну. Кому вы её решили отдать? Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Лукашенко, митинг в его поддержку собрал порядка 50 тысяч человек. По официальным данным МВД, поддержать действующего президента вышли 65 тысяч белорусов. При этом местные СМИ, а также российские провластные издания писали о «нескольких тысячах участников».

Тем временем у стелы в Минске, где прошли самые жёсткие столкновения с силовиками после выборов, люди собираются, чтобы выразить свой протест. По данным tut.by, туда уже пришли не менее 200 тысяч человек.