Лучшим депутатом Свердловской области стал директор «Нижнетагильского холодильника» Вячеслав Малых

Лучшим депутатом Свердловской области признан директор «Нижнетагильского холодильника» единоросс Вячеслав Малых. Именно он, по мнению регионального Заксобрания, работал в городской думе в 2018 году активнее и эффективнее коллег-депутатов. О своей победе Малых узнал сегодня, 18 апреля, на заседании Совета представительных органов муниципальных образований при свердловском Заксобрании. Там ему была вручена почётная грамота областного парламента «за большой вклад в развитие местного самоуправления».

Вячеслав Малых работает депутатом в Нижнетагильской городской думе уже второй созыв, пользуется уважением среди коллег и избирателей. Он регулярно встречается с жителями Нижнего Тагила, помогая решить в числе прочего их личные вопросы. Не стесняется спрашивать чиновников о развитии среднего и малого бизнеса, а также сохранении социально значимых объектов. Кроме того, депутат регулярно занимается благотворительной деятельностью. Например, сейчас он и сотрудники «Нижнетагильского холодильника» участвуют в «Добром челлендже», цель которого — помощь неизлечимо больным детям. В рамках акции для подопечных благотворительного фонда «Живи, малыш» собирают необходимые расходные материалы.

Конкурс представительных органов муниципальных образований Свердловской области посвящён Дню местного самоуправления. Он проводится Заксобранием ежегодно.

Кроме того, Нижнетагильская гордума победила в номинации «Открытость и гласность».