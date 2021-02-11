Love is… Идеи незабываемого Дня Святого Валентина для двоих 

В канун Дня влюблённых в редакции АН «Между строк» завязался спор о том, какой способ проявления чувств можно считать самым романтичным. И хотя прийти к общему мнению нам не удалось, ведь каждый выражает свою любовь по-своему, у нас родилась идея этого предпраздничного текста. Продолжая знаменитую фразу с этикеток жвачки “Love is...”, мы создали чек-лист для романтического 14 февраля. Впрочем, этими идеями можно воспользоваться в любое время.

Love is… провести ночь в купольном отеле под звёздным небом

Провести выходной день, а лучше два в лесу, вдали от шума и суеты города — идеальный вариант релакса для двоих на День Святого Валентина. Тем более что в посёлке Уралец, вблизи горнолыжного комплекса «Гора Белая», появился необычный купольный отель. Здесь можно снять утеплённый шатёр в форме шара с панорамным видом на Уральские горы. Купольный домик окружён красавицами-елями, у гостей есть возможность посидеть на открытой веранде и понежиться в горячей воде в банном чане под открытым небом. В стоимость включены завтрак и уборка номеров. После такого уик-энда вы вернётесь домой отдохнувшими, наполненными эмоциями и с массой красивых фотографий для ваших соцсетей.

Купольный отель расположен в посёлке Уралец. Подробную информацию о бронировании номеров, отеле и о том, как до него добраться, можно найти на сайте туркластера «Гора Белая». Телефон для справок: 8 (343) 379-49-61.

Love is… приготовить для него романтический ужин

Да, банально, но давайте забудем пресловутое «путь к сердцу мужчины лежит через желудок» и сосредоточимся на том, что ужин, приготовленный любимой девушкой, самый вкусный. Что приготовить, конечно, решайте сами. Можно порадовать своего мужчину его любимым блюдом или приготовить что-нибудь новенькое: например, идеальную лазанью — знаменитую итальянскую макаронную запеканку. Делимся рецептом, который ещё никого не подводил.

Ингредиенты:

упаковка листов для лазаньи (можно найти в продуктовых гипермаркетах);

500 г любого фарша, томаты, лук, чеснок, зелень, твёрдый сыр;

2 стакана молока, 100 г сливочного масла, 2–3 столовые ложки муки.

Способ приготовления

Сначала обжариваем чеснок, лук и фарш. Когда фарш перестанет быть жидким, добавляем к нему мелко нарезанные томаты (лучше без шкурки) и оставляем тушить на 10–15 минут.

Готовим соус бешамель. В небольшой кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем к нему муку, чтобы получилась не очень густая кашица. Затем вливаем в неё молоко и начинаем нагревать, пока соус не загустеет до состояния жидкой сметаны. Можно добавить в соус соль, мускатный орех и другие специи на ваш вкус.

Собираем лазанью. На небольшой и высокий противень выливаем 2–3 ложки соуса бешамель, кладём на него листы лазаньи так, чтобы они полностью покрыли дно формы. Затем равномерно распределяем по листам начинку с фаршем и томатами. Накрываем начинку листами лазаньи, смазываем их сверху бешамелем и повторяем эти манипуляции, пока не закончится начинка. Последний слой листов лазаньи смазываем соусом бешамель и посыпаем натёртым сыром. Убираем в духовку на 10–20 минут. Готовность лазаньи можно проверить, проткнув макаронные листы. Если они стали мягкими, можно доставать блюдо из духовки!

P. S.: не забудьте красиво украсить стол, зажечь в комнате аромасвечи, приглушить свет. Идеально!

Love is… пробовать новое

Если всё-таки хочется чего-то необычного и требуется сменить обстановку, предлагаем вступить на тропу неизведанного. В новой винотеке FANAGORIA/vino1.ru, которая открылась в Нижнем Тагиле в декабре 2020 года, в феврале появится аквариум со свежими устрицами. Этот моллюск — редкий гость в северных широтах, он является не только признанным деликатесом, но и сильным афродизиаком. Устриц можно будет забрать домой или продегустировать на месте. Сотрудники винотеки во главе с сомелье Татьяной Поповой расскажут, как и с какими напитками правильно подавать это угощение на стол.

Кстати, 14 февраля в винотеке можно будет послушать винил, который будет крутить известный тагильский музыкант Олег Вахрушев, и выбрать романтичные вина для ужина здесь же, в дегустационном зале. Закуски тоже есть в ассортименте магазина: крафтовые сыры от уральских сыроварен, мясные деликатесы, греческие оливки, брускетты и другие снеки.

Винотека находится на проспекте Ленина, 66 и работает с 9:00 до 22:00 каждый день, а в пятницу и субботу — до 23:00.

Love is… совершенствоваться вместе

Быть здоровым и подтянутым — сегодня это не дань моде, а важная составляющая полноценной жизни. А когда твоя вторая половинка разделяет это видение с тобой, то результат не заставит себя ждать и совместные занятия спортом станут прекрасным хобби для пары. В фитнес-клубе «Халк» нам рассказали, что пары к ним приходят самые разные: и молодые влюблённые, и супруги, и целые семьи с детьми.

«Фитнес-индустрия, к счастью, уже давно не просто качалка, а место, где хочется проводить много времени абсолютно всем — для этого создаются новые направления и услуги. И конечно, клуб — это достойное место для влюблённых, начиная от совместных тренировок, заканчивая полезными перекусами (свиданиями) в фитнес-баре. Ну и никто не отменял тот факт, что в фитнес-клубах зачастую эти влюблённые пары и образуются», — говорит директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Love is… отправить её на творческий девичник

Если вы из тех мужчин, кто считает, что подарок должен быть полезным, красивым и при этом не очень дорогим, то вот вам классная идея — творческий девичник в мастерской «фАРТук». Здесь можно приобрести сертификат на любой мастер-класс с открытой датой. Нравится вашей даме рисовать — пусть идёт и рисует, любит она вышивку или, скажем, мозаику — и для неё найдутся наставники в уютной мастерской. И самое приятное, что ваша любимая после такого творческого похода вернётся домой счастливая и с готовой работой, которая украсит домашний интерьер.

Кстати, 14 февраля в новом пространстве «фАРТука» в Черноисточинске пройдёт занятие по рисованию алых роз акрилом. Можно отправить на этот мастер-класс любимую или составить ей компанию и создать одну картину на двоих. На этот мастер-класс организаторы просят записаться заранее.

Мастерская «фАРТук» находится на Красноармейской, 77 (угловой подъезд). Недавно открылась ещё одна площадка в Черноисточинске, в «АртРезиденции» на Кирова, 2а. Запись на мастер-классы по телефону: 8 (922) 218-87-05 (Viber, WatsApp).

Love is… научиться играть на гитаре её любимую песню

Исполнить серенаду для любимой — что может быть романтичнее! Но что делать, если в вашем репертуаре нет красивых баллад или вы вообще не владеете ни одним музыкальным инструментом? С этой задачей справится школа современной музыки «Серебряные струны». Уже на первом уроке ученики знакомятся с инструментом, развивают чувство ритма и осваивают базовые аккорды. За несколько занятий вы научитесь играть на гитаре, фортепиано, укулеле или другом инструменте нужную вам композицию. А ещё «Серебряные струны» могут помочь с организацией оригинального музыкального свидания, на котором вы со своей второй половинкой попробуете сыграть на барабанах, гитаре или укулеле. Такое необычное свидание стоит 1200 рублей в час.

Школа современной музыки «Серебряные струны» находится на Газетной, 77а и на 7 Ноября, 105 (Вагонка). Телефоны для справок: 8 (922) 11-25-105, 8 (953) 60-19-821.

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