«Локомотив» досрочно стал чемпионом России по футболу

Московский «Локомотив» досрочно стал чемпионом Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона 2017/18. Он одержал победу над петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура РФПЛ со счётом 1:0. Единственный гол на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер, сообщает «Советский спорт».

«Локомотив» набрал 60 очков и оторвался от «Спартака» на семь очков за тур до конца. Он стал чемпионом России впервые за 14 лет. До этого «железнодорожники» выигрывали чемпионат России в 2002 и 2004 годах.

«Зенит» с 50 набранными очками идёт на пятом месте.