«Лишь бы после голосования опять не закрыли». Как открывались сегодня небольшие магазины в центре Нижнего Тагила

Нижний Тагил добрался до первого этапа снятия ограничений, и самым заметным проявлением этого стало открытие небольших магазинов, тех, кому удалось «дожить» до этого дня. Вчерашний указ губернатора разрешил начать работу магазинам с отдельным входом и общей площадью не больше 400 «квадратов». Мы прогулялись по центру Нижнего Тагила, чтобы запечатлеть это историческое событие.

«Мы открылись» — за скромным объявлением магазина «Ижен» на проспекте Ленина кроется радость большого коллектива. Площадь магазина, по словам администратора Елены, около 350 квадратных метров. «Ижен» готовили к открытию каждый раз, когда планировалось снятие ограничений, и каждый раз огорчались переносу.

«Во время режима самоизоляции мы работали на доставку через соцсети. Также у нас была выдача товара. Конечно, были заказы, но совсем немного. Тем более что требовалось очень много сил и отдачи: сфотографировать вещь с нескольких ракурсов, отправить всё в личку человеку, и не факт, что он купит ещё. То, что мы закупили на весну, пойдёт на осень, поэтому проблем возникнуть не должно, но нужно учесть, что всё равно большие убытки. На время карантина всем сотрудникам предоставлялись оплачиваемые отпуска. Конечно, тяжело всё это переживали, а когда узнали, что можем открыться, ужасно обрадовались. Сейчас всё же есть страх, что снова могут всё закрыть», — отмечает администратор.

«Супербонус» на Садовой тоже открылся впервые за два месяца. Указ о снятии ограничений был опубликован поздно вечером, но ради такого события здесь моментально сориентировались.

«Было тяжело лишь первый месяц. Сидеть дома было невыносимо, а когда выходишь на улицу, чувствуешь себя преступником. У меня ещё и ребёнок-школьник — ни уроки сделать нормально, ни погулять. Всегда уезжали куда-нибудь подальше, в лес, чтобы людей не было. А потом начался огород, так уже проще стало, было чем себя занять. О том, что мы открываемся, нам сказали только вчера, до этого мы сидели и не знали, куда идти и что нам делать. Но вот знаете, с одной стороны, рады, что на работу наконец вышли, а с другой — думаешь, надолго ли это. Сейчас уже не знаешь, к чему готовиться», — говорит продавец Лилия.

Одна из владелиц магазина «Версаль» на Садовой сегодня впервые за долгое время встречает покупателей. Наталья уверена, что выбираться из кризиса придётся долго и тяжело.

«Я в марте, как раз перед карантином, закупилась на 300 тысяч весенней коллекцией. Сейчас ещё должна поставщику 180 тысяч. Хорошо, что мы с ним 10 лет уже работаем, у нас полное взаимопонимание и он знает, что я никуда не денусь. Арендодатель нам тоже навстречу пошёл, убрал аренду, но за коммуналку-то мы также должны были платить. Пришлось занимать. Но мысли закрываться даже не было», — отмечает Наталья.

За открытыми дверьми магазинов мы встречали разных владельцев — и тех, кто верит в светлое будущее своего бизнеса, и тех, кто очень сомневается в преодолении кризиса: долги по аренде, перед поставщиками и коммунальщиками не оставили места для оптимизма. А ещё мы видели много закрытых по разным причинам магазинов — ещё не успевших открыться, и переехавших, и закрывшихся навсегда.

В «Тандеме» на Ленина сегодня с утра помыли все полы, нанесли разметку, привели в порядок товар.

«Мы закупились на весну и как раз немножко прихватили лето. Та же верхняя одежда, брюки, юбки, кофточки, что не продали весной, продадим осенью, и наоборот. Тяжелее пришлось молодым предпринимателям, как и молодым семьям, у которых ещё ничего нет, они новички. А мы работаем с 2001 года, и чего только у нас не было. Коронавирусом они нас решили напугать! По аренде нам пошли навстречу, платили мы только за коммуналку. На это у нас были средства, так как у любого здравомыслящего человека должна быть подушка безопасности. Сейчас очень ждём наших постоянных покупателей», — говорит владелица Светлана.

Почему-то торговый центр «Проспект» работает. Продавцы от комментариев отказываются.

Магазин «Территория» на Ленина тоже в числе открывшихся.

«Эти месяцы — просто ужас. Сидишь дома, и нет сил вообще ни на что, никакого общения с людьми, никакой работы. Вчера, когда объявили о том, что можно работать, сразу такой подъём, дома везде прибралась, а сегодня с новыми силами на работу пришла. Конечно, покупателей ещё мало, но уже идут. Надеюсь, что не закроют нас снова, да мы уже и не боимся этого», — говорит продавец.

В книжном магазине «Живое слово» на улице Пархоменко заранее подготовили антисептик для покупателей и защитные маски с перчатками, на полу наклеены разделительные линии.

«Ручки сразу обрабатывайте, — говорит старший продавец Надежда Пешехонова, показывая на антисептик у входа. — У нас много мелких предметов, их берут в руки, чтобы посмотреть. Поэтому всех просим на входе сразу воспользоваться антисептиком. В магазине все необходимые меры безопасности соблюдаются. Площадь — менее 300 квадратных метров. Мы очень ждали открытия. Месяц вообще не работали, потом стали выдавать товары через пункт, можно было заказать их по телефону или через интернет. Покупатели обращались каждый день».

А здесь на Пархоменко ещё совсем недавно сидела на скамейке чудесная металлическая собака «Буква» рядом с одноимённым книжным магазином. Он закрылся ещё в самом начале «коронакризиса». Собственник помещения до сих пор пытается найти арендаторов.

В непростой ситуации сегодня находятся владельцы салона женской одежды «Леди Ди». Магазину пришлось закрыться в марте после покупки «весеннего» товара. Сейчас он лежит на складе. Поставщики не работают до августа, да и денег на приобретение новой одежды нет.

«Ничего хорошего мы вам рассказать не можем, ситуация тяжёлая. Мы сейчас пока не работаем, делаем здесь перестановку. Хотя объявление повесили, что люди могут заходить к нам в масках. Женщины есть женщины, заходят, интересуются. Помещения на первом этаже у нас в собственности, а подвал в аренде у управляющей компании. Сейчас мы его хотим попробовать сдать в субаренду, чтобы хоть какой-то доход был, но шансов немного, очень многие сегодня помещения в аренду сдают. Выкупить мы его не можем, хотя ранее вложили в него около 3 млн рублей, заменили все коммуникации. Вообще магазин у нас уже более 15 лет работает. Не знаю, как ситуация будет развиваться дальше, что ещё власти придумают. Денег нет. Пенсия у нас на двоих с женой менее 20 тысяч рублей. Мы на время карантина переехали из квартиры в дом, съели там все запасы, даже тушёнку от 2007 года», — признаётся предприниматель.

Далеко не радостный настрой и в магазине одежды «Шарм». Торговые точки хоть и открыли, а как и чем платить по счетам — непонятно.

«Да, мы открылись сегодня, это хорошо, это радостное событие. Но сейчас нужно платить за коммунальные услуги и не только, а денег нет, мы были закрыты. Нам необходимо отдать деньги за товар, который был приобретён для продажи весной. Но мы не смогли его продать. Чему радоваться, какое настроение у меня должно быть?» — сетует продавец.

«33 тюльпана» на Пархоменко продержались на плаву благодаря доставке.

«Людей, конечно, меньше стало после введения режима самоизоляции. В магазин людей приходило немного, но повысился спрос на доставку цветов. Праздники ведь никто не отменял. За счёт доставки мы на плаву и продержались. Ждали, конечно, когда ограничительные меры отменят. Запускаем в помещение не больше восьми человек (вместе с нами), контролируем, чтобы все в масках были», — рассказали продавцы.

И с самого утра нам стало понятно, что жителям Нижнего Тагила магазинчиков явно недостаточно, они хотят открытия торговых центров и больших сетевиков типа «Спортмастера» — там люди собирались сегодня с надеждой и очень огорчались закрытым дверям. Но в любом случае начало работы небольших магазинов сегодня для всех стало глотком свежего воздуха и надеждой, что вернётся то время, когда все двери были открыты.