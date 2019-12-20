Ликвидацией последствий ночного снегопада на улицах Нижнего Тагила занимаются более 50 спецмашин

Свыше 60 рабочих и 53 единицы техники вывели МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» сегодня на улицы Нижнего Тагила для ликвидации последствий ночного снегопада. Об усилении деятельности дорожных служб по очистке проезжей части, тротуаров, а также уборке парков и скверов рассказали на аппаратном совещании в мэрии. После приведения в порядок центральных дорог рабочие займутся расчисткой подъездов к социальным объектам, остановкам и контейнерным площадкам.

В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что любой желающий может рассказать о неубранных участках и узнать информацию о графиках расчистки. Для этого необходимо позвонить по телефонам круглосуточных диспетчерских служб ООО «УБТ-Сервис»: 8(982)71-67-894 и МУП «Тагилдорстрой»: 8(953)00-04-192.

Всего на дорогах Свердловской области сейчас работают более 414 снегоуборочных машин. По данным департамента информполитики региона, убирают снег и борются с гололёдом 196 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера и 109 единиц другой техники.

По прогнозам синоптиков, снегопад во всех районах области закончится вечером 20 декабря. Высота снежного покрова может достичь 8 см.