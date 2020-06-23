Лифтёры инфекционной больницы Нижнего Тагила пожаловались губернатору на отсутствие коронавирусных выплат

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал в своём Instagram новую порцию ответов на вопросы жителей региона. В том числе он ответил лифтёрам инфекционной больницы Нижнего Тагила, которые пожаловались на отсутствие коронавирусных выплат, обещанных Владимиром Путиным, положенных и техническому персоналу медучреждений.

«Мы, лифтёры, работаем круглосуточно. По роду своей деятельности контактируем с пациентами с подтверждённым COVID-19 (транспортируем пациентов из приёмного покоя в отделения, находясь с ними в тесном контакте, возим на рентген, КТ)», — говорится в обращении.

Куйвашев ответил, что президент поручил ввести доплаты для техперсонала учреждений соцзащиты. Тем не менее в Свердловской области специалисты, работающие в «красной зоне», получат доплаты из региональной нормативной базы.