Лидеры КНДР и Южной Кореи договорились о сокращении вооружений

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова, пишет Reuters.

Декларация включает в себя сокращение вооружений, прекращение «враждебных действий», превращение границы в «зону мира» и переговоры с другими странами, такими как США.

Ранее сообщалось, что главы КНДР и Республики Корея встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым за 65 лет лидером КНДР, который посетил соседнюю страну.

Встреча особенно важна с учётом заявленной КНДР инициативы по примирению с Югом и предстоящих переговоров главы КНДР с президентом США Дональдом Трампом.