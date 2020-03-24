Лидеры G20 соберутся на экстренный саммит по видеосвязи

Экстренный саммит лидеров стран «двадцатки» по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции, со ссылкой на японское агентство Kyodo пишет ТАСС. Конкретное время конференции согласовывается, ожидается, что по японскому времени она пройдёт вечером (днём в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит «двадцатки» запланирован в королевстве на ноябрь.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 350 тысяч человек, зафиксировано около 16 тысяч летальных исходов. В России зарегистрировано 438 случаев заражения, 17 человек вылечились и выписаны из больниц.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».