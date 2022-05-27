Лидером ЛДПР стал Леонид Слуцкий 

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий стал лидером ЛДПР. Сегодня, 27 мая, на внеочередном съезде партии за него проголосовали 86 парламентариев, против никто не выступил.

Леонид Слуцкий был единственными кандидатом на должность лидера партии. Возможным конкурентом Слуцкого мог стать глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он поддержал кандидатуру нынешнего лидера, описав его как «гуру в отстаивании национальных интересов России за рубежом». Ранее, 18 мая, Слуцкого назначили руководителем фракции ЛДПР в Госдуме.

Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. Ему было 76 лет. Политик был госпитализирован 6 февраля с вирусной пневмонией. Тогда медики диагностировали у него 75%-е поражение лёгких, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Долгое время Жириновский находился в коме.