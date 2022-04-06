Умер Владимир Жириновский 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни. Об этом на очередном заседании сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел... Для нас всех это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Владимира Вольфовича госпитализировали ещё 9 февраля 2022 года. По информации СМИ, политик прибыл в больницу с вирусной пневмонией, врачи диагностировали у него поражение 75% лёгких. Долгое время подключённый к ИВЛ Жириновский пребывал в коме и находился в тяжёлом состоянии.