Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил присвоить Нижнему Тагилу звание «Город военно-трудовой славы»

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал инициативу Законодательного собрания Нижегородской области о введении в России почётного звания «Город военно-трудовой славы». В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что звания городов военно-трудовой славы заслуживают, по их мнению, Астрахань, Ижевск, Нижний Новгород, Тамбов, Рязань.

«Я бы дополнил бы это список как минимум Челябинском, Нижним Тагилом и Новосибирском, — заявил политик. — Это нужная и своевременная инициатива. Наша страна готовится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Надо признать, что не всё еще сделано для увековечивания памяти о подвиге народа, не все еще долги исполнены перед ветеранами. Присвоение почётного звания городам, внесшим особый вклад в обеспечение Красной Армии в годы войны – это закономерный шаг, справедливое признание заслуг настоящих героев-тружеников, руками которых ковалась победа».

Миронов напомнил, что недавно вся страна обсуждала присвоение имён выдающихся деятелей аэропортам России. По его мнению, присвоение званий городов военно-трудовой славы также должно проходить с общественным участием.