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31 Июл 2017 15:40 | Метки: Новости

Лидер группы «Ноль» эмигрировал из России из-за запрета Свидетелей Иеговы

Лидер группы «Ноль» Фёдор Чистяков в интервью «Новой газете» объявил, что не вернётся Россию из-за запрета Свидетелей Иеговы. По словам музыканта, он никогда не хотел эмигрировать, но во время тура по США узнал, что Верховный суд России запретил Свидетелей Иеговы. После отклонения апелляции 17 июля он принял окончательное решение.

«Единственное, когда утром смотрю в зеркало, каждый раз не могу поверить, что я, Фёдор Чистяков, — экстремист и угроза национальной безопасности России. Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли, как карту в большой политической игре. Это какой-то бред», — добавил он.

Музыкант пояснил, что теперь он не может работать в России, так как его могут «в любую минуту забрать». Группу «Ноль» он закрывать не собирается и планирует приехать на гастроли в Россию. Он также хочет попробовать записать новый альбом удаленно из Нью-Йорка.

«Первое и главное: я не смогу открыто исповедовать свою религию. Это само по себе травма, даже если тебя не сажают, но есть уже и посадки», — заявил Чистяков.

Напомним, 20 апреля Верховный суд признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России. Минюст посчитал, что верующие распространяют экстремистскую литературу. Свидетели Иеговы не смогли оспорить это решение. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: личный архив Фёдора Чистякова

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