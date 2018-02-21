Льготная ипотека, выплаты до 100 тысяч рублей и бюджетные места. В Нижнем Тагиле ищут способы привлечения в школы молодых учителей

В Нижнем Тагиле полностью переделают подпрограмму «Кадры» для привлечения и удержания на рабочих местах молодых педагогов, которых сегодня остро не хватает во всех образовательных учреждениях. На данный момент в тагильские школы требуются 38 педагогов, в первую очередь учителя математики, русского языка и начальных классов. В начале учебного года вакантных рабочих мест в образовательных учреждениях было более сотни.

«Ежегодная потребность — от 130 до 160 педагогов, и примерно где-то 100–110 человек у нас трудоустраиваются в школы и другие образовательные учреждения. При этом увеличивается доля педагогов, находящихся уже на пенсии, по 2% в год. Среди учителей общеобразовательных учреждений 20,5% от числа работающих педагогов составляют учителя в возрасте старше 55 лет», — рассказал начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов на заседании думской комиссии по соцполитике.

На фоне нехватки учителей в школах сильно снизилось количество преподавателей и в педагогическом институте (НТГСПИ, филиал РГППУ). По словам председателя городской организации профсоюза работников народного образования и науки Людмилы Кузнецовой, если в 2013 году преподавателей в вузе насчитывалось 327, то сегодня их число сократилось в четыре раза — до 80 человек.

«К 2019 году на кафедрах останется по два-три преподавателя, а ряд направлений подготовки будет просто закрыт. Это касается учителей химии, биологии, русского языка и особенно математики и физики, без которых невозможна дальнейшая реализация проекта “Инженерная школа”. Закрыт факультет сценических искусств, законсервировано здание по улице Садовой. На художественно-графическом факультете, где раньше работали 17 членов Союза художников, осталось шесть преподавателей. Из-за отсутствия студентов 70% площадей выводится из эксплуатации, многие помещения уже приходят в негодность. Происходит ежегодное сокращение количества реализуемых образовательных программ», — отмечает Людмила Кузнецова.

Сегодня в образовательных учреждениях города трудятся 6395 педагогических и руководящих работников. При острой нехватке учителей выполнение учебного плана обеспечивается за счёт постоянного перераспределения учебной нагрузки, говорит Юрлов. Многие молодые учителя не выдерживают большой загруженности и после нескольких лет работы в школе переходят в другие профессиональные сферы. Кроме того, большая интенсификация труда педагогов негативно сказывается на качестве обучения школьников и студентов.

Чтобы решить проблему дефицита педагогов в городе, а также сохранить НТГСПИ, в управлении образования Нижнего Тагила сейчас полностью перерабатывается подпрограмма «Кадры», которая входит в муниципальную программу «Развитие системы образования в городе Нижний Тагил до 2020 года». В рамках подпрограммы чиновники разрабатывают комплекс мер социальной поддержки молодых специалистов. Среди них — увеличение размера пособия на обзаведение хозяйством с 35 до 100 тысяч рублей, предоставление льготной ипотеки или комнат в общежитии с условием отработки в качестве педагога в течение пяти лет в образовательной организации. Рассматривается возможность расширения целевого набора и увеличения количества бюджетных мест в пединституте на востребованные специальности — сейчас там бесплатно обучаются около 180 студентов. Требуется увеличение финансирования филиала РГППУ (прежде всего, фонда оплаты труда), установление единой областной доплаты за классное руководство не менее пяти тысяч рублей. Большинство вопросов входят в компетенцию федеральных и областных органов законодательной и исполнительной власти, но решить их, по мнению Игоря Юрлова, вполне реально.

«Вопрос предоставления льготного ипотечного кредитования для молодых специалистов в системе образования сейчас обсуждается на уровне Министерства образования Свердловской области. Насколько мне известно, есть даже такое поручение правительства РФ, и это уровень федеральный. Увеличение размера пособия на обзаведение хозяйством — в компетенции субъекта РФ, эти средства напрямую предоставляются областным правительством. Мы свои предложения им направим, а они уже рассмотрят, возможно это или нет, в этом году или со следующего года действовать начнёт. Целевой набор — уже в наших силах, договор заключается напрямую между образовательной организацией и учреждением профессионального образования на подготовку кадров. Мы здесь исполняем консультативную и контрольную функцию. И мы будем просить Министерство образования Свердловской области о выделении дополнительных средств на это», — рассказал АН «Между строк» Игорь Юрлов.

Администрация города уже обратилась к депутату Заксобрания Свердловской области от Нижнего Тагила Владимиру Радаеву с просьбой рассмотреть эти предложения и посодействовать принятию законодательных инициатив, которые позволят решить проблему дефицита педагогических кадров в городе. Депутаты местной гордумы также обещали оказать чиновникам необходимую поддержку.