ЛГБТ-активисты Нижнего Тагила анонсировали на 9 мая шествие под радужным флагом по центру города

Представители сексуальных меньшинств и феминистки проведут 9 мая в Нижнем Тагиле совместную акцию «Мы победили фашизм, победим и сексизм». Об этом сообщается в недавно созданном паблике «Феминистки Тагила» во «ВКонтакте». В качестве доказательств серьёзности своих намерений администраторы группы приложили ряд фотографий, сделанных якобы в марте этого года, когда около десятка молодых людей прошли с радужным флагом по центральным улицам города.

«9 мая мы пройдём по набережной с флагами свободных людей!!! К нам приедут сёстры из многих городов России!!! Начало мероприятия в 12-00, собираемся у цирка и идём по набережной до отеля “Демидов плаза”. Наша первая акция прошла в Тагиле в марте 2019!!!» — говорится в одном из постов.

Получить оперативный комментарий от администрации группы не удалось.

Напомним, в конце апреля на оргкомитете по празднованию Дня Победы в администрации Нижнего Тагила представитель МВД попросил всех присутствующих сообщать в полицию «о любых проявлениях активности блогеров», которые могут «использовать праздничное мероприятие для достижения каких-то своих непонятных целей».