«Левада-центр»: Треть россиян выступили против передачи переписки пользователей мессенджеров властям

Около 31% россиян не поддерживают передачу личной переписки граждан в мессенджерах властям по запросу правоохранительных органов, со ссылкой на данные нового опроса «Левада-центра» пишет «Коммерсантъ».

Полностью поддерживают требования 17% респондентов, ещё 31% — «скорее поддерживают». Скорее не поддерживают подобные меры 18% респондентов, а полностью не поддерживают — 13%. 22% участников опроса затруднились с ответом.

56% слышали об обязанности интернет-сервисов по требованию властей предоставлять доступ к личной переписке пользователей. Из них 59% считают, что эти меры принимаются для борьбы с терроризмом и преступностью, а 28% считают, что подобные действия ведут к ограничению свободы слова и цензуре. Ещё 11% затруднились с ответом, а 2% выбрали другой вариант. При этом 39% опрошенных россиян о блокировке мессенджера Telegram в России «впервые услышали» от социологов «Левада-центра», а ещё 36% опрошенных «что-то слышали» о ситуации. Хорошо осведомлены о блокировке 22% респондентов. Опрос проводился среди 1,6 тысячи человек 20–24 апреля — после начала блокировки на территории России Telegram, но до акций протеста в поддержку мессенджера.

Как следует из опроса, проведенного ранее ВЦИОМ, важным сохранение доступа к Telegram сочли 24% российских интернет-пользователей. 64% респондентов заявили, что доступность мессенджера для них не имеет значения. Из них 43% подчеркнули, что им это «совершенно не важно». О решении о блокировке Telegram слышали 65% опрошенных ВЦИОМ россиян. Исследование проводилось 14-15 апреля среди двух тысяч человек.

В Москве 30 апреля прошёл митинг «За свободный интернет», в котором приняли участие более 12 тысяч человек. Telegram в России начали блокировать 16 апреля на основании решения Таганского районного суда Москвы. В попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор ограничил доступ к подсетям Amazon и Google, которые Telegram использовал для обхода блокировок. Из-за этого в работе многих интернет-сайтов произошли сбои.