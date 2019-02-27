«Левада-центр»: рост цен и бедность стали волновать россиян больше прав и свобод

Больше половины россиян (62%) считают рост цен самой острой проблемой в стране в данный момент, со ссылкой на данные опроса «Левада-центра» пишет Znak.com. Также граждане серьёзно обеспокоены бедностью (44%) и коррупцией (41%).

Социологи отмечают, что в последние годы особенно заметен рост числа опрашиваемых, кого тревожит высокий уровень коррупции — в 2015 году об этом заявляли лишь 21% респондентов.

Среди прочих проблем, на которые указывают граждане, — безработица (36%), слишком сильное расслоение на богатых и бедных (34%), экономический кризис, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства (28%), кризис морали и культуры (18%), произвол чиновников (15%), невозможность добиться правды в суде (13%), ограничения гражданских прав и свобод (6%).

Опрос был проведён 15–20 февраля с участием 1600 человек в 50 субъектах России.

Напомним, согласно опросам рейтинг Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева, партии «Единая России» и правительства перманентно снижается из-за принятой пенсионной реформы, повышения НДС, роста цен и падения реальных доходов населения. За отставку действующего правительства РФ выступают 53% россиян, отмечается в январском опросе «Левада-центра». Число россиян, считающих, что страна идёт неверным курсом, достигло максимума за последние 12 лет и составило 45%.

Согласно официальным статистическим данным, за чертой бедности сегодня находятся 19,3 млн россиян (13,2% населения страны). Реальные доходы населения падают пятый год подряд. За два последних года число граждан, планирующих своё будущее на ближайшие пять-шесть лет, сократилось с 17 до 11%.