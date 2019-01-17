«Левада-центр»: Россияне стыдятся вечной бедности «великого народа» и развала СССР

61% россиян стыдятся того, что население страны живёт «в вечной бедности и неустроенности», со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра» пишет РБК.

Наиболее часто упоминаемыми поводами для чувства стыда и огорчения участники опроса назвали разрушение СССР (45%), грубость нравов (37%), хроническое отставание от Запада и итоги перестройки (по 24%), а также репрессии и террор 1920–1950-х годов (21%).

Чувство гордости у россиян вызывает победа в Великой Отечественной войне (87%), «великая роль» России в освоении космоса (50%), возвращение Крыма (45%), великая русская литература (40%) и достижения отечественной науки (37%).

Опрошенные считают, что Россия является великой державой (75%) и должна сохранить за собой эту роль (88%). Ещё 62% респондентов сказали, что русские — это великий народ, имеющий особое значение в истории.